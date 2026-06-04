Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июня 2026 6:26

Беспилотники ВСУ были уничтожены ночью над Белгородской областью

Цели противника ликвидированы силами ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки вооруженных сил Украины по регионам России, в том числе по Белгородской области, в течение прошедшей ночи. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что за ночь ВСУ ударили по 13 территориям страны. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями. Кроме того, цели ликвидированы над территорией Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.