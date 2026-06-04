Беспилотники ВСУ были уничтожены ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки вооруженных сил Украины по регионам России, в том числе по Белгородской области, в течение прошедшей ночи. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что за ночь ВСУ ударили по 13 территориям страны. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями. Кроме того, цели ликвидированы над территорией Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.