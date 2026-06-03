Прокуратура пытается взыскать с белгородского предприятия 13 млн рублей за нарушения при складировании отходов

В Валуйском округе возбуждено уголовное дело о порче земель. Нарушения выявила проверка Валуйской межрайонной прокуратуры, проведенная по обращению местного жителя.

Как выяснилось, участок земли, предоставленный коммерческой организации на улице Соколова в городе Валуйки используется не только для парковки грузовиков. На площадку и прилегающую территорию сбрасывается шлам от промывки овощей.

- Материалы прокурорской проверки направленны в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - прокомментировали в Валуйской межрайонной прокуратуре.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Также надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с предприятия 13 млн рублей компенсации причиненного экологического ущерба.