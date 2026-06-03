Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 14:00

С начала года мошенники похитили у белгородцев более 525 млн рублей

Жертвами злоумышленников стали более тысячи жителей региона
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В 2026 году в Белгородской области зарегистрировано 875 фактов телефонного мошенничества и 263 дистанционные кражи. Ущерб от преступлений превысил 525 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Как подчеркнули в ведомстве, злоумышленники используют различные обманные схемы.

- Мошенники выдают себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, используя персональные данные оформляют от имени жертв кредиты, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.