В Белгородском округе обнаружили две артиллерийские мины

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

Накануне днем в поселке Северный Белгородского округа были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Заявитель незамедлительно сообщил об опасной находке по телефону «112», - уточнили в ведомстве.

Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области, прибывшие на место, изъяли две артиллерийские мины 50 мм и 82 мм. Боеприпасы благополучно вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

В ГУ МЧС России по Белгородской области напомнили о том, что при нахождении взрывоопасных предметов необходимо сразу же прекратить работы, отметить и огородить место обнаружения и позвонить по телефонам «112», «101» или «102».