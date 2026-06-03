В Белгороде заработали пять официальных пляжей

Фото правительства Белгородской области

В Белгородской области стартовал купальный сезон. Об этом рассказали в правительстве региона.

В Белгороде дна данный момент работают пять оборудованных пляжей по следующим адресам:

- ул. Корочанская (левый берег),

- ул. Речная,

- ул. Донецкая,

- у УСК Хоркиной,

- на Пескарьере.

В каждом месте отдыха организовано дежурство спасателей.

- На пляжах установлены предупреждающие знаки, границы заплывов обозначены буйками, для детей отведены специальные зоны купания с глубиной не более 1,2 метра, - рассказали в руководстве Белгородской области.

Также пляжи укомплектованы спасательными жилетами, кругами, на них работают медицинские пункты, готовые к оказанию первой помощи.

В Старом Осколе для отдыха жителей подготовлены 11 пляжей:

- на Гуменском водохранилище,

- у песчаного карьера,

- на реке Оскол,

- на реке Убля,

- «Золотые пески»,

- в районе балки Баранец,

- на Старооскольском водохранилище в районе базы «ГИМС»,

- у базы отдыха «Горняк»,

- у базы отдыха «Славянка»,

- «Лебедь»,

- «Металлург».

Воду в местах отдыха проверили водолазы, дно очистили от посторонних предметов. На официальных пляжах также будут дежурить квалифицированные спасатели.

В Губкинском округе для отдыха местных жителей определены два места:

- городской пляж,

- пляж в селе Мелавое.

Здесь сформированы спасательные бригады, прибрежные зоны расчищены и обработаны от комаров и клещей.