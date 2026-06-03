В Белгороде заработали пять официальных пляжей

В Белгородской области стартовал купальный сезон. Об этом рассказали в правительстве региона.
В Белгороде дна данный момент работают пять оборудованных пляжей по следующим адресам:
- ул. Корочанская (левый берег),
- ул. Речная,
- ул. Донецкая,
- у УСК Хоркиной,
- на Пескарьере.
В каждом месте отдыха организовано дежурство спасателей.
- На пляжах установлены предупреждающие знаки, границы заплывов обозначены буйками, для детей отведены специальные зоны купания с глубиной не более 1,2 метра, - рассказали в руководстве Белгородской области.
Также пляжи укомплектованы спасательными жилетами, кругами, на них работают медицинские пункты, готовые к оказанию первой помощи.
В Старом Осколе для отдыха жителей подготовлены 11 пляжей:
- на Гуменском водохранилище,
- у песчаного карьера,
- на реке Оскол,
- на реке Убля,
- «Золотые пески»,
- в районе балки Баранец,
- на Старооскольском водохранилище в районе базы «ГИМС»,
- у базы отдыха «Горняк»,
- у базы отдыха «Славянка»,
- «Лебедь»,
- «Металлург».
Воду в местах отдыха проверили водолазы, дно очистили от посторонних предметов. На официальных пляжах также будут дежурить квалифицированные спасатели.
В Губкинском округе для отдыха местных жителей определены два места:
- городской пляж,
- пляж в селе Мелавое.
Здесь сформированы спасательные бригады, прибрежные зоны расчищены и обработаны от комаров и клещей.