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НовостиПроисшествия3 июня 2026 12:30

В Новооскольском округе подростку грозит срок за угон автомобиля

Молодой человек рассказал друзьям, что купил машину, и предложил прокатиться
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Новооскольском округе в полицию обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что в начале мая оставила свою машину марки «ВАЗ 2110», которая была неисправна, в селе Ольховатка. Приехав за машиной через месяц, женщина не нашла ее на месте.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний молодой человек, который заметил стоящую на одном месте машину и рассказал друзьям, что купил ее.

- Молодой человек попросил их помочь завести транспортное средство. Вместе они заменили аккумулятор и отправились кататься, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автомобиль изъят. В отношении подростка возбуждено уголовное дело об угоне. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.