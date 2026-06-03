В Белгородской области зафиксировано 492 нарушения правил дорожного движения за сутки

Фото из архива КП

В Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 492 нарушения правил дорожного движения. От управления были отстранены девять водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

- Задержано 17 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенными прав, - сообщает Госавтоинспекция Белгородской области.

Еще 26 водителей не имели водительского удостоверения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 28 административных материалов. 55 пешеходов попались при переходе в неустановленном месте.

За несоблюдение правил перевозки детей к ответственности привлечено 25 водителей, еще 36 водителей наказаны за тонировку. 71 водитель допустил управление транспортом с технеисправностью.