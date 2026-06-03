В Белгороде продолжается обработка общественных пространств от клещей

Фото администрации города Белгорода

3 июня в Белгороде до 18.00 будет проводиться акарицидная обработка общественных пространств. Об этом сообщает администрация города.

Работы ведутся в следующих локациях:

- Армячий Лог;

- Архиерейская роща.

- Акарицидная обработка - эффективная мера профилактики инфекций, которые переносят клещи. Препараты безопасны для людей и теплокровных животных, - рассказали в администрации города Белгорода.

При этом специалисты все же рекомендуют воздержаться от посещения обрабатываемых зон в ходе проведения работ и еще около 3 часов после обработки.