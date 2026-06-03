Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 11:00

В Белгороде продолжается обработка общественных пространств от клещей

Жителей просят воздержаться от посещения мест, где ведутся работы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Белгорода

Фото администрации города Белгорода

3 июня в Белгороде до 18.00 будет проводиться акарицидная обработка общественных пространств. Об этом сообщает администрация города.

Работы ведутся в следующих локациях:

- Армячий Лог;

- Архиерейская роща.

- Акарицидная обработка - эффективная мера профилактики инфекций, которые переносят клещи. Препараты безопасны для людей и теплокровных животных, - рассказали в администрации города Белгорода.

При этом специалисты все же рекомендуют воздержаться от посещения обрабатываемых зон в ходе проведения работ и еще около 3 часов после обработки.