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НовостиПроисшествия3 июня 2026 8:31

В Белгородской области мужчина залез в чужую квартиру и зарезал ее хозяина

Уголовное дело рассмотрит суд
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Следственный отдел по городу Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Житель Старого Оскола обвиняется в убийстве и незаконном проникновении в жилище.

Вечером 22 февраля 2026 года нетрезвый обвиняемый незаконно пробрался в квартиру потерпевшего в микрорайоне Интернациональный. Между хозяином и незваным гостем начался конфликт.

- Обвиняемый взял нож и нанес им несколько ударов по различным частям тела потерпевшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Мужчина получил ранения в область шеи и грудной клетки. Он скончался на лестничной площадке в подъезде дома, куда выбежал из квартиры.

Обвиняемому удалось скрыться с места преступления. Однако следователи установили его причастность к совершению преступления.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело рассмотрит суд.