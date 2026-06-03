В Белгородской области мужчина залез в чужую квартиру и зарезал ее хозяина

Следственный отдел по городу Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Житель Старого Оскола обвиняется в убийстве и незаконном проникновении в жилище.
Вечером 22 февраля 2026 года нетрезвый обвиняемый незаконно пробрался в квартиру потерпевшего в микрорайоне Интернациональный. Между хозяином и незваным гостем начался конфликт.
- Обвиняемый взял нож и нанес им несколько ударов по различным частям тела потерпевшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.
Мужчина получил ранения в область шеи и грудной клетки. Он скончался на лестничной площадке в подъезде дома, куда выбежал из квартиры.
Обвиняемому удалось скрыться с места преступления. Однако следователи установили его причастность к совершению преступления.
В настоящее время мужчина заключен под стражу.
Уголовное дело рассмотрит суд.