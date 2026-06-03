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НовостиОбщество3 июня 2026 10:33

В Белгороде начался ремонт обелиска жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны

Подрядчик приступил к демонтажным работам на улице Корочанской
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Валентина Демидова

Фото: официальный канал Валентина Демидова

В Белгороде рабочие приступили к ремонту обелиска на Корочанской. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

В настоящее время подрядчик производит демонтаж памятника и ведет подготовительные работы.

- Строители отремонтируют гранитные плиты и сам обелиск, приведут в порядок металлическое ограждение, - рассказал градоначальник.

Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории. Завершение работ запланировано до 1 августа.

Напомним, обелиск был возведен в 1959 году в память о красноармейцах, погибших в боях у железнодорожного переезда в 1919 году. В 2013 году он получил название «Жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны». В последние годы памятник и территория вокруг него требовали серьезных работ.