В Красногвардейском округе обновят дороги в шести населенных пунктах

Фото правительства Белгородской области

В Красногвардейском округе ведется ремонт дорог в шести населенных пунктах. Об этом рассказали в правительстве региона.

В поселке Бирюч будет обновлен участок улицы Привокзальной протяженностью 170 метров.

- В селе Веселое отремонтируют улицу Полевую протяженностью 910 метров, в селе Ливенка - улицу Транспортную длиной 1,23 километра, а в селе Красном - улицу Народную протяженностью 1,04 километра, - отметили в руководстве Белгородской области.

Кроме того, в планах провести ремонт улицы Народной (490 метров) в поселке Николаевском и два участка дорог в селе Кулешовка - улицу Зарудня (170 метров) и подъезд к складу (160 метров).