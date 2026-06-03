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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:30

Белгородскую студентку осудили за взятку преподавателю

Суд назначил ей 4-кратный штраф от суммы взятки
Алексей СЕРГУНИН
В марте 2023 года жительница Белгородского района через посредника передала преподавателю 28 тысяч рублей за подготовку и прием отчета по производственной практике, а также за написание диплома и содействие в его успешной защите.

В марте 2023 года жительница Белгородского района через посредника передала преподавателю 28 тысяч рублей за подготовку и прием отчета по производственной практике, а также за написание диплома и содействие в его успешной защите.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в марте 2023 года жительница Белгородского района через посредника передала преподавателю 28 тысяч рублей за подготовку и прием отчета по производственной практике, а также за написание диплома и содействие в его успешной защите. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурором Белгородского района поддержано государственное обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Осужденной назначен штраф в 4-кратном размере от суммы взятки - в 120 тысяч рублей.