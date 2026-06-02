Несколько беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью 2 июня

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению России с применением беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки противника в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, 2 июня в период с восьми часов утра до восьми часов вечера. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение дня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом.