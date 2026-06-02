Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 июня 2026 19:48

Несколько беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью 2 июня

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению России с применением беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки противника в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, 2 июня в период с восьми часов утра до восьми часов вечера. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение дня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом.