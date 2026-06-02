Мужчина пострадал во время атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по гражданскому объекту в приграничье Белгородской области. Ранен мирный житель. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в городе Шебекино. В результате взрыва мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась. Дальнейшее лечение шебекинец продолжит в амбулаторных условиях.