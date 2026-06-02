В Белгородской области автоинспекторы выявили больше 500 нарушений ПДД за сутки

За сутки 39 белгородцев перешли дорогу в неположенном месте

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 517 нарушений ПДД. подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, правоохранители отстранили восемь водителей, которые сели за руль в пьяном виде или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще 12 автомобилистов были задержаны за езду без прав, а 24 – не имевших водительского удостоверения совсем.

Полицейские также привлекли к административной ответственности 23 водителя, которые проигнорировали правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Еще 48 автомобилистов попали на штрафы за несоответствующую регламенту тонировку автостекол.

Кроме того, было составлено 42 административных материала в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 39 пешеходов заплатят штрафы за пересечение проезжей части в неположенном месте.