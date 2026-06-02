Белгородец попал под уголовное дело за повторную езду в пьяном виде

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Валуйском округе Белгородской области внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Лада Калина». По внешним признакам 43-летний водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители проверили автомобилиста по базе данных и выяснили, что белгородец раньше уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что за повторную езду в нетрезвом виде в отношении жителя региона возбудили уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.