НовостиПроисшествия2 июня 2026 14:43

Белгородец попал под уголовное дело за повторную езду в пьяном виде

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Валуйском округе Белгородской области внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Лада Калина». По внешним признакам 43-летний водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители проверили автомобилиста по базе данных и выяснили, что белгородец раньше уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что за повторную езду в нетрезвом виде в отношении жителя региона возбудили уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.