В Белгороде завершили благоустройство сквера на улице Князя Трубецкого

В Белгороде завершились работы по благоустройству сквера на улице Князя Трубецкого. Общественное пространство для обновления в прошлом году выбрали сами белгородцы в рамках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на обновленной территории установили четыре садово-парковые качели, шесть бетонных скамей в виде сот, а также скамьи со спинками. На сходе появилась пергола. В общественном пространстве также обновили плиточное покрытие и высадили новые растения.

- К существующим растениям добавили клен, черемуху, сирень, боярышник, гортензию, лапчатку, эхинацею, молинию, вейник и котовник. Получилось тихое и уютное пространство в центре города, - прокомментировал глава города.