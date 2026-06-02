НовостиОбщество2 июня 2026 13:54

В Белгороде завершили благоустройство сквера на улице Князя Трубецкого

В общественном пространстве установили перголу, качели и новые скамьи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

В Белгороде завершились работы по благоустройству сквера на улице Князя Трубецкого. Общественное пространство для обновления в прошлом году выбрали сами белгородцы в рамках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что на обновленной территории установили четыре садово-парковые качели, шесть бетонных скамей в виде сот, а также скамьи со спинками. На сходе появилась пергола. В общественном пространстве также обновили плиточное покрытие и высадили новые растения.

- К существующим растениям добавили клен, черемуху, сирень, боярышник, гортензию, лапчатку, эхинацею, молинию, вейник и котовник. Получилось тихое и уютное пространство в центре города, - прокомментировал глава города.