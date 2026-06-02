Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 13:21

В предстоящие праздники поезда из Белгорода в Воронеж будут ездить по новому расписанию

График движения поездов скорректировали для удобства пассажиров
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В предстоящие праздники поезда из Белгорода в Воронеж будут ездить по новому расписанию

В предстоящие праздники поезда из Белгорода в Воронеж будут ездить по новому расписанию

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пригородные поезда из Белгорода в Воронеж, курсирующие в рамках проекта «Соединяя Черноземье», в предстоящие выходные будут курсировать по измененному расписанию. Это связано с праздничными днями. Время отправления скорректировали для удобства пассажиров. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Напомним, из Белгорода в Воронеж и в Обратном направлении составы курсируют через Старый Оскол. Так, 12, 13 и 15 июня поезда будут отправлять из Белгорода в 6:53 утра. А 11, 12 и 14 июня в 18:11 вечера. В обратном направлении, из Воронежа в Белгород утренний рейс отправится в 06:48 12 июня. 11 и 14 июня будет дневной рейс с отправлением в 13:35. Вечером из Воронежа можно будет уехать 12. 13 и 15 июня в 17:02.

Расписание на праздничные выходные

Расписание на праздничные выходные

Подробное расписание в карточке.