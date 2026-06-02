Житель Белгородской области пойдет под суд сразу по двум уголовным статьям

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя областного центра. Мужчине инкриминируют принуждение потерпевшего к даче ложных показаний и вождение в нетрезвом виде. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Следователи установили, что в октябре 2024 года фигурант оказал давление на потерпевшего по уголовному делу, которое расследовалось в отношении его отца. Он принудил пострадавшего дать ложные показания, чтобы выгородить родителя, который по факту причинил телесные повреждения мужчине. В итоге суд признал отца фигуранта виновным в покушении на убийство.

Помимо этого в феврале прошлого автоинспекторы остановили машину обвиняемого. У фигуранта были явные признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения освидетельствования. При этом ранее он уже был лишен права управления транспортом.

Материалы уголовного дела направлены в суд, где их рассмотрят по существу.