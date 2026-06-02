В Белгородской области трое мужчин пострадали от удара FPV-дрон по легковушке

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся автомобилю в приграничье Белгородской области. В результате атаки противника ранены трое мирных жителей. Подробности случившегося рассказали в Оперативном штабе региона.

Беспилотник противника атаковал транспортное средство в районе села Посохово в Валуйском округе. Из-за детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. Третьему пострадавшему диагностировали ушиб мягких тканей голени.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно. Машина повреждена.