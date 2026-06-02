В Белгородской области проводят капремонт автодороги Борисовка – Пролетарский

В Борисовском округе Белгородской области полным ходом идет капремонт автодороги по улице Ленина в селе Крюково. Дорого проходит через весь населенный пункт: она начинается от въезда в Крюково со стороны Борисовки. Протяженность объекта составляет 3,5 километра. Вдоль улицы расположены все ключевые социальные объекты: школа, ДК, центр врача общей практики, магазины.

Подрядчик начал капремонт в апреле текущего года. На сегодня уже выполнено основание под новое покрытие. Также завершаются работы по водоотводу, ведется устройство дренажных канав и кюветов. На одном из участков дорожники приступили к укладке нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Помимо капремонта проезжей части шириной 7 метров с двумя полосами по 3,5 метра, дорожники благоустроят обочины. Будет оборудовано почти 600 метров тротуаров. Для пассажиров общественного транспорта смонтируют пять остановочных и посадочных площадок, установят пять автопавильонов. Для безопасности смонтируют барьерное и перильное ограждение, искусственные неровности и сигнальные столбики.

В завершении работ предусмотрена также установка 165 новых дорожных знаков и трех светофоров, нанесена горизонтальная разметка.

В региональном Минтрансе отметили, что работы ведутся в соответствии с графиком. Капремонт планируют завершить к началу осени. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».