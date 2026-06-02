НовостиОбщество2 июня 2026 11:10

Врио губернатора Белгородской области проверил строительство модульного приемного отделения детской больницы

Новое отделение будет работать круглосуточно без выходных
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде врио губернатора региона Александр Шуваев вместе с главой областного Минздрава Андреем Иконниковым проинспектировал ход строительства модульного приемного отделения детской областной клинической больницы. Новое отделение строят, чтобы развести потоки юных пациентов и вовремя оказать квалифицированную помощь, поскольку действующее уже не справляется с нагрузкой.

Общая площадь объекта составит больше 1400 квадратных метров. Принимать маленьких пациентов будут педиатры, хирурги, реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи, ЛОР-специалисты и другие. В планах открыть здесь приемно-смотровые боксы, палаты динамического наблюдения и экстренные операционные.

Модульное приемное отделение будет работать круглосуточно и без выходных. Уже закуплено необходимое оборудование и укомплектован штат специалистов.

Полностью завершить все работы планируют до конца июня. Двери для первых пациентов откроют уже в середине июля. Отметим строительство ведется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

- Семьи с детьми заслуживают самого современного и комфортного медицинского обслуживания, особенно когда речь идёт об экстренной помощи. Поэтому одна из главных задач нового модульного приемного отделения – правильно развести потоки пациентов, чтобы юные белгородцы получали качественную помощь в максимально короткие сроки. Будем продолжать делать медицину в регионе доступнее, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.