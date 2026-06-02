Белгород
НовостиПроисшествия2 июня 2026 10:57

В Белгородской области грузовик столкнулся с пассажирской ГАЗелью

В аварии пострадали две пассажирки маршрутки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Корочанском округе Белгородской области 1 июня при столкновении грузовика с пассажирской ГАЗелью пострадали две женщины. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно известно, что около трех часов дня в районе села Проходное 53-летний водитель на «ГАЗе 578802», буксируя на жесткой сцепке другой «ГАЗ», в котором не было водителя, перед разворотом не занял левую полосу на проезжей части и врезался в пассажирскую «Газель», за рулем которой находился 68-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили 40-летняя и 61-летняя пассажирки маршрутки.