В Белгородской области грузовик столкнулся с пассажирской ГАЗелью

В Корочанском округе Белгородской области 1 июня при столкновении грузовика с пассажирской ГАЗелью пострадали две женщины. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно известно, что около трех часов дня в районе села Проходное 53-летний водитель на «ГАЗе 578802», буксируя на жесткой сцепке другой «ГАЗ», в котором не было водителя, перед разворотом не занял левую полосу на проезжей части и врезался в пассажирскую «Газель», за рулем которой находился 68-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили 40-летняя и 61-летняя пассажирки маршрутки.