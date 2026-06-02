В Белгороде повредившая шлагбаум женщина привлечена к ответственности

В Белгороде полиция привлекла к ответственности жительницу областного центра, которая повредила шлагбаум во дворе одной из многоэтажек. Предварительно установлено, что 44-летняя белгородка возвращалась домой после застолья. Водитель такси завез женщину во двор, когда шлагбаум был открыт. А выехать сразу не смог, поскольку тот автоматически начал закрываться.

Будучи подшофе, белгородка решила помочь таксисту и вручную отогнула механизм. Ущерб от повреждения общедомового имущества в итоге составил 12 900 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за мелкое хулиганство в отношении жительницы Белгорода составлен административный протокол.