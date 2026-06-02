В Белгороде двое детей пострадали при столкновении легковушек

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В понедельник, 1 июня, в центре Белгорода в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое детей. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около пяти часов вечера 39-летний водитель за рулем автомобиля «Омода С5» не занял крайнее левое положение перед разворотом и врезался в автомобиль «Чанган Уни-С», которым управлял 34-летний мужчина. В результате столкновения травмы получили несовершеннолетние пассажиры «Чангана»: семимесячный мальчик и восьмилетняя девочка.