В Белгороде с открытием купального сезона на пляжах приступили к дежурству спасатели

Фото: @v_v_demidov

Вчера, 1 июня, в Белгороде официально стартовал купальный сезон. К летнему периоду в областном центре полностью подготовили пять пляжей: на улице Корочанской (левый берег), Речной, Донецкой, возле УСК Хоркиной и на Пескарьере.

Погода пока не позволяет в полной мере насладиться пляжным отдыхом, однако на каждом из мест отдыха со вчерашнего дня приступили к дежурству спасатели. Как рассказал мэр областной столицы Валентин Демидов, дежурство организовано по требованиям ГОСТ. В частности, на одного спасателя приходится не более 50 метров береговой линии. В зависимости от количества отдыхающих и протяженности пляжа формируется число спасателей в смене. Общая численность дежурной смены усиливаются, если возрастает число отдыхающих.

Водно-спасательные посты полностью укомплектованы. На каждом пляже установлены предупреждающие знаки и буйки на воде. Для детей оборудованы специальные зоны купания с глубиной не более 1,2 метра. Помимо этого на городских пляжах предусмотрены спасательные средства: жилеты, круги. Также для оказания первой помощи всем необходимым обеспечены медицинские пункты.

- Друзья, обращаю ваше внимание, что купание разрешено только на оборудованных пляжах. Купаться в необорудованных местах запрещено и опасно для жизни и здоровья. Пожалуйста, объясните это детям, выбирайте для отдыха только те пляжи, где дежурят спасатели и созданы все условия для безопасного купания, - обратился к белгородцам Валентин Демидов.