В Белгородском округе иномарка столкнулась с КАМАЗом, а после врезалась в опору ЛЭП

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера, 1 июня, в поселке Дубовое Белгородского округа при столкновении легкового автомобиля с грузовиком пострадала молодая женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Предварительно установлено, что около двух часов дня 28-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Инфинити FX35», при повороте не уступила дорогу и врезалась в «КамАЗ», которым управлял 65-летний водитель. После столкновения оба транспортных средства наехали на опору линии электропередачи.

В результате автоаварии водитель иномарки получила травмы.