НовостиПроисшествия2 июня 2026 8:41

В Белгородской области двоих мужчин осудили за контрабанду продукции военного назначения

Суд назначил фигурантам 7 и 6 лет лишения свободы соответственно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор учредителю и бывшему сотруднику одного из коммерческих предприятий. Мужчины признаны виновными в причастности к контрабанде продукции военного назначения. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Следствие установило, что злоумышленники по предварительному сговору за денежное вознаграждение пытались незаконно вывезти за пределы РФ товары военного назначения, которые применяются в авиационной сфере. Преступную деятельность фигурантов выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области.

Одному из фигурантов уголовного дела суд назначил наказание в виде семь лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Второй злоумышленник проведет за решеткой шесть лет. Он также обязан уголовным штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание белгородцы будут в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.