Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Белгородской области

В понедельник, 1 июня, около 10:20 утра в Красногвардейском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трактора. Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Предварительно установлено, что на 33 километре автодороги «Валуйки – Алексеевка – Красное» 37-летняя автомобилистка на «Шевроле Круз» при обгоне выехала на встречную полосу врезалась в трактор «Беларус 1221.2», за рулем которого находился 61-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 15-летняя пассажирка иномарки.