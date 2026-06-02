В Белгороде владельцев брошенных автомобилей попросили убрать транспорт с улиц

Мэрия Белгорода обратилась к владельцам брошенных автомобилей. Транспортные средства необходимо убрать в течение пяти дней. Они мешают работе коммунальных служб. Если собственники не сделают этого в отведенные сроки, машины будут эвакуированы на специализированную стоянку, которая расположена по адресу ул. Губкина, 1а.

В администрации города напомнили, что спецстоянка платная. За хранение на ней транспортных средств будет взиматься плата согласно установленным тарифам.

Брошенные автомобили на этот раз зафиксированы по адресам: ул. Донецкая, 32; ул. Спортивная, 12.