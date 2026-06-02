Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгороде утром 2 июня

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 2 июня. Система оповещения сработала в 09:36 по московскому времени.

Жителям областной столицы необходимо быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, не подходите к окнам. Если во время угрозы вы на улице, пройдите в ближайшее подвальное укрытие или воспользуйтесь железобетонным модулем.

Ранее беспилотную опасность уже трижды объявляли в Белгородском округе, а также сирена утром прозвучала в Валуйском муниципалитете.

Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов и оставайтесь в безопасном месте до отмены угрозы.