Беспилотники ВСУ были уничтожены ночью над Белгородской областью

Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирному населению. Противник прошедшей ночью ударил по 11 территориям России, в том числе по Белгородской области с помощью беспилотников. Подробности сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, с восьми часов вечера 1 июня до семи часов утра 2 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА противника удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским крем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.