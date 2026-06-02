ВСУ атаковали город Алексеевка в Белгородской области утром 2 июня Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины утром 2 июня нанесли удар по городу Алексеевка в Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности рассказали в Оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что от падения обломков сбитого БПЛА противника на территории одного из предприятий загорелось здание, а также оборудование, которое в нем находится. Сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной дружиной ликвидируют пожар.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Информация о других последствиях уточняется.