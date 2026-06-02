Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Шебекино 2 июня

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 2 июня. Сирена воздушной тревоги прозвучала в муниципальных образованиях в 08:06.

Региональные власти призывают жителей во время ракетной угрозы быть предельно осторожными. Не выходите из дома и не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами, где нет окон. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Если во время ракетной опасности вы на улице, займите ближайшее подвальное укрытие или воспользуйтесь защитным модульным сооружением.

Отбой в 08:11.