За повторную пьяную езду белгородец лишился иномарки

Суд установил, что житель Шебекинского округа отказался от прохождения медицинского освидетельствования и за это получил административное наказание. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. Но через какое-то время фигурант вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Прокурор поддержал государственное обвинение по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд признал автомобилиста виновным, назначив 300 часов обязательных работ с лишением прав на два года семь месяцев. Автомобиль Opel Astra Caravan конфисковали в доход государства.