Для украинских детей в Белгороде устроили праздник

Фото Центра поддержки украинских переселенцев.

1 июня в Белгороде прошел праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Сотрудники Центра поддержки украинских переселенцев организовали для мальчишек и девчонок посещение Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

По словам руководителя центра Юрия Утянского, успехи, достижения и счастливые улыбки переселившихся с Украины детей являются высшей ценностью и наградой как для родителей, так и для всего общества.

Ребята приняли участие в интерактивной игровой программе «Праздник детства моего». Дети познакомились с увлечениями своих предков во второй половине XX века, узнали, в какие игры они играли, и как менялись их вкусы со временем.

- Я благодарна за участие в такой интересной и увлекательной игровой программе, - заявила 14-летняя Валерия из ДНР.