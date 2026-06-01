Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 15:00

Для украинских детей в Белгороде устроили праздник

Мероприятие прошло в Белгородском государственном историко-краеведческом музее
Алексей СЕРГУНИН
Фото Центра поддержки украинских переселенцев.

Фото Центра поддержки украинских переселенцев.

1 июня в Белгороде прошел праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Сотрудники Центра поддержки украинских переселенцев организовали для мальчишек и девчонок посещение Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

По словам руководителя центра Юрия Утянского, успехи, достижения и счастливые улыбки переселившихся с Украины детей являются высшей ценностью и наградой как для родителей, так и для всего общества.

Ребята приняли участие в интерактивной игровой программе «Праздник детства моего». Дети познакомились с увлечениями своих предков во второй половине XX века, узнали, в какие игры они играли, и как менялись их вкусы со временем.

- Я благодарна за участие в такой интересной и увлекательной игровой программе, - заявила 14-летняя Валерия из ДНР.