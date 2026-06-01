Александр Шуваев поздравил белгородскую семью с рождением первой в этом году в регионе тройни Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области в День защиты детей поздравил семью из Белгородского округа с рождением тройни. У Натальи и Александра Лёлиных 18 мая на свет появились девочки Алина и Алиса и мальчика Лев.

Александр Шуваев навестил маму тройняшек в перинатальном центре. В семье Лёлиных это первые дети. Пара узаконила свои отношения в августе 2020 года в Белгороде. Александр занимает должность менеджера в крупной IT-компании, его супруга Наталья преподает иностранные языки в Разуменской СОШ №2.

Молодая мама поделилась, что новость о таком большом прибавлении в семье стала большой неожиданностью.

- Муж очень хотел быть многодетной семьей, всегда хотелось много детей. Родные, узнав нашу новость, были очень рады, - рассказала Наталья Лёлина.

- У нас много мер поддержки для семей, и с каждым новорожденным наша область наполняется особенным теплом и становится по-настоящему сильнее. Пожелал Лёлиным благополучия, любви и согласия. А еще – чтобы трое детей стали только началом: пусть впереди у них будет еще больше маленьких белгородцев, - пожелал Александр Шуваев.

Врио губернатора Белгородской области также поздравил всех юных белгородцев и их родных с Днем защиты детей.

- Желаю крепкого здоровья, счастья и, самое главное, мирного неба! Мы делаем все, чтобы детство на Белгородчине было ярким и безмятежным. Даже в сложных приграничных условиях при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина продолжаем строить и ремонтировать детские сады, школы, больницы, спортивные и культурные объекты, - сказал Александр Шуваев.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 июня, у школьников начались летние каникулы. В этом году на территории региона в пришкольных и загородных лагерях, лагерях труда и отдыха смогут отдохнуть больше 60 тысяч ребят. Кроме того, еще порядка 16,5 тысячи белгородских детей поедут в оздоровительные санатории и лагеря в другие регионы страны. Также свыше 15 тысяч подростков смогут временно устроиться на работу во время каникул.