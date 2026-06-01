Белгородка обманом получил соцвыплату в 350 тысяч

По версии следствия, в апреле 2023 года 23-летняя жительница Прохоровского района решила обманом получить господдержку для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. После предоставления в уполномоченный орган лживой информации ей перечислили 350 тысяч рублей. Средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд.