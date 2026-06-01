Новую меру соцподдержки введут для белгородских семей

1 июня во время традиционного рабочего совещания с правительством региона стало известно о новой мере поддержки для белгородских семей. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Речь идет про электронный сертификат на покупку детских товаров номиналом десять тысяч рублей. Он будет предоставляться через портал «Госуслуги».

- Ввести такую форму помощи планируем уже в этом году, - пообещал глава региона.

Александр Шуваев добавил, что власти помнят про родителей, кто в этом году пока не получил набор новорожденному.

- Окончательное решение по формату поддержки будет принято позже, но помощь получат все, - заверил чиновник.