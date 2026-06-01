До +23 градусов потеплеет в Белгородской области 2 июня

По прогнозам белгородских синоптиков, во вторник, 2 июня, в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Осадков не предвидится. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, днем потеплеет до +19+24 градусов. В Белгороде ночью будет +7+9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21+23 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.