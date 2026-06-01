НовостиПроисшествия1 июня 2026 12:33

58-летнюю белгородку будут судить за терроризм

Уголовное дело передали в суд
Алексей СЕРГУНИН
Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

По данным следствия, 58-летняя жительница Белгородского района в марте 2024 года и апреле 2025 года разместила в сети публичные комментарии с призывами к совершению экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ее преступную деятельность выявили сотрудники полиции.

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Уголовное дело направлено во 2 Западный окружной военный суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородца будут судить за оправдание терроризма.