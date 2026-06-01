Белгородец стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам

В турецком городе Аланья финишировали чемпионат и первенство мира по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В составе сборной России выступал мастер спорта из Белгорода Кирилл Агакишиев.

По дороге на международный турнир Кирилл отменно выступил на чемпионате России: стал первым в классике по русским шашкам, вторым в рапиде, а также завоевал серебро в классике и бронзу в рапиде по стоклеточным шашкам. Заняв второе место на предварительном этапе турнира в Турции, в плей-офф Агакишиев поочередно одолел спортсменов из Турции (в четвертьфинале) и России (Николая Урусова в полуфинале и Владимира Гайсинского – в финале). Тренирует Кирилла Виталий Грицаев.