Белгородские автоинспекторы задержали 14-летнего водителя

За рулем мотоцикла оказался 14-летний юноша без прав. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ГАИ на улице Энгельса в Валуйках обратили внимание на водителя мототранспорта, который проигнорировал требование об остановке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Впрочем, в результате преследования транспортное средство удалось остановить. За рулем мотоцикла оказался 14-летний юноша без прав.

В отношении родителей несовершеннолетнего был составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, нетрезвый 17-летний белгородец устроил групповое ДТП.