В белгородском селе Новоуколово насмерть разбился мотоциклист

По предварительным данным, 31 мая на улице Салькора Юдина в селе Новоуколово Красненского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 20:57 38-летний водитель мотоцикла «ЖТ Рейсер Макс - 300» потерял управление из-за чрезмерной скорости, из-за чего транспортное средство слетело с дороги, врезавшись в дерево. В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

