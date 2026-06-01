51 водитель без прав сел за руль в Белгородской области

30 и 31 мая сотрудники ГАИ зафиксировали 1 504 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 30 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Двоим автомобилистам за повторную пьяную езду грозит уголовная ответственность. 27 автолюбителей ехали, будучи лишенными прав, а 51 водитель никогда не получал прав.

58 автомобилистов нарушили правила перевозки детей. 160 автолюбителей заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол. 117 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 138 водителей.