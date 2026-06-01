Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 10:28

51 водитель без прав сел за руль в Белгородской области

30 автомобилистов ехали пьяными
Алексей СЕРГУНИН
117 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 138 водителей.

117 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 138 водителей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

30 и 31 мая сотрудники ГАИ зафиксировали 1 504 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 30 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Двоим автомобилистам за повторную пьяную езду грозит уголовная ответственность. 27 автолюбителей ехали, будучи лишенными прав, а 51 водитель никогда не получал прав.

58 автомобилистов нарушили правила перевозки детей. 160 автолюбителей заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол. 117 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 138 водителей.