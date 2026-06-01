Пенсионерку спасли на пожаре в белгородском селе Гредякино

Пожарные спасли 86-летнюю женщину, которую впоследствии на «скорой» увезли в больницу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в селе Гредякино Красногвардейского округа загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Пожарные спасли 86-летнюю женщину, которую впоследствии на «скорой» увезли в больницу. Предварительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

В селе Подольхи Прохоровского округа вспыхнула крыша жилого дома. Причиной пожара, по предварительным данным, послужил грозовой разряд. В селе Киселево Белгородского округа загорелись два электрических счетчика на опоре линии электропередач. Предполагаемая причина происшествия - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.