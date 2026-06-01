Нетрезвый 17-летний белгородец устроил групповое ДТП

По предварительным данным, 30 мая в районе дома № 10 в микрорайоне Конева в Старом Осколе случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 3:20 «Лада Гранта», которой управлял 17-летний юноша, врезалась в припаркованные «Ниссан Альмеру», «Фольксваген Поло» и «Фольксваген Гольф». В результате аварии машины получили механические повреждения.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.8 и ст.12.37 КоАП РФ. Кроме того, его родителей привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.