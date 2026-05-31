Беспилотники ВСУ удалось сбить над Белгородской областью 31 мая

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника пресекли бойцы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение дня с восьми часов утра до восьми часов вечера над четырьмя территориями России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 26 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В заявлении говорится, что БПЛА противника удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.