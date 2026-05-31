Аграрии Белгородской области завершают посевную кампанию Фото: "КП" Архив.

Врио губернатора Белгородской области сообщил, что аграрии региона завершают весенний сев культур. Уже на 100% засеяны поля с сахарной свеклой, подсолнечником, зерновыми и зернобобовыми культурами.

На сегодняшний день сельхозпредприятия области продолжают работы по севу сои (засеяно 77%) и кормовых культур (выполнено 88% сева).

- Работа идет в непростых условиях, но аграрии справляются с поставленными задачами. Спасибо всем, кто работает на земле! От вашего труда зависит продовольственная безопасность и стабильность не только нашего региона, но и всей страны, - отметил врио главы региона Александр Шуваев.

Чиновник также напомнил, что в этом, как и годом ранее, будет засеяно чуть больше 1,3 млн га пашни. Основой будущего урожая станут озимые культуры, в первую очередь, пшеница. Озимые занимают 370,6 тысяч га.