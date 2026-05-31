Небольшие дожди с грозами ожидаются в Белгородской области 1 июня

Первый день лета обещает быть дождливым и довольно прохладным. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 июня, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами будет туманно. Днем по региону также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

В ночное время ветер северной четверти от3 до 8 метров в секунду. Днем сменит направление и подует с запада со скоростью 8-13 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Ночью по-прежнему прохладно, температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +16…+21 градус.